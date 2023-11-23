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В Польше заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Фото: КПП "Шегини" на границе с Польшей заблокировали (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Наталья Юрченко

Польские забастовщики заблокировали для грузовиков еще один пункт пропуска на границе Польши и Украины. Речь идет о КПП "Шегини".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По имеющейся информации, предоставленной польскими пограничниками, сегодня, 23 ноября, около 10:30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств.

Поэтому возможно усложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Польские пограничники сообщали, что блокировка движения может длиться с 23 по 26 ноября. На этом направлении сейчас въезда в Украину ожидают около 1400 грузовиков.

Отмечается, что забастовщики в Польше не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" и "Ягодин-Дорогуск". По состоянию на утро 23 ноября на этих направлениях въезд в Украину ожидают 2600 грузовиков.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Еврокомиссия предупреждала, что может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокировкой перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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ПольшаприкордонникиГраница с Украинойпограничная служба