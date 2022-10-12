У Польщі вважають, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією

У Польщі не побачили слідів диверсії на нафтопроводі "Дружба" через витік. Чиновники вважають, що це була аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Міністерства енергетичної інфраструктури Польщі Матеуш Бергер зазначив, що витік на лінії трубопроводу є, ймовірно, звичайним пошкодженням. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку є саботаж.

"Тут ми можемо говорити про випадкові пошкодження", - сказав він.

Хоча у Польщі зазначили, що такі події викликають побоювання щодо безпеки енергозабезпечення Європи.