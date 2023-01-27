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У Польщі вважають, що Чечня може стати незалежною від РФ

Фото: у Польщі вважають, що Чечня може стати незалежною від РФ (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Народи, котрі заселяють територію нинішньої Росії, можуть звільнитись від гніту країни-диктатора та стати незалежними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Він вважає, що решта народів можуть стати вільними та незалежними.

"Є частини Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці частини Росії можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу протягом століть, а останні кілька десятиліть - з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на свою незалежність", - сказав польсткий прем'єр.

Він зауважив, що хоче, щоб у російських сусідів було все добре і країни мигли нормально розвиватись.

"Це те, чого всі країни хочуть, щоб сталося з Росією. На жаль, це не те, чого від них очікували в останні десятиліття, в останні століття", - сказав він.

Нагадаємо, що Чечня воювала з Росією у 1994-1996 і 1999-2009 роках. Однак після останньої війни державі-агресору вдалосб відновити федеральний контроль над Чечнею. Нині її очолює прихильний до Путіна Рамзан Кадиров.

Раніше повідомлялось, що приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.

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