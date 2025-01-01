В Польщі військовий обстріляв автомобіль: що відомо

За даними підполковника Каміля Долензка, близько 15:30 нетверезий солдат 3-го Підгальського стрілецького батальйону з Жешува залишив тренувальний табір із пістолетом і здійснив постріли в бік цивільного автомобіля. Відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Видання пише, що інші військовослужбовці швидко зреагували та затримали стрілка на місці події.

Спочатку поширювалася інформація, що цей військовий служив у військах територіальної оборони (ВТО), однак речник операції зазначив, що це не відповідає дійсності. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

Розслідуванням обставин події наразі займається Управління військової поліції Білостока.