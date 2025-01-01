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В Польше военный обстрелял автомобиль: что известно

Фото: в Польше военный обстрелял автомобиль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В польском Мельнике нетрезвый военный обстрелял гражданский автомобиль. Мужчину сразу задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио Белосток.

По данным подполковника Камиля Долензка, около 15:30 нетрезвый солдат 3-го Подгальского стрелкового батальона из Жешува покинул тренировочный лагерь с пистолетом и произвел выстрелы в сторону гражданского автомобиля. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Издание пишет, что другие военнослужащие быстро среагировали и задержали стрелка на месте происшествия.

Сначала распространялась информация, что этот военный служил в войсках территориальной обороны (ВТО), однако представитель операции отметил, что это не соответствует действительности. Никто в результате стрельбы не пострадал.

Расследованием обстоятельств происшествия сейчас занимается Управление военной полиции Белостока.

Напомним, ранее сегодня, 1 января, стало известно, что в Новом Орлеане (США) автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что 10 человек погибли. Еще десятки людей - получили ранения. Согласно данным СМИ, правоохранители застрелили водителя, когда он вышел из машины.

При этом мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл подчеркнула, что инцидент является терактом.

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