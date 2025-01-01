В Польше военный обстрелял автомобиль: что известно

По данным подполковника Камиля Долензка, около 15:30 нетрезвый солдат 3-го Подгальского стрелкового батальона из Жешува покинул тренировочный лагерь с пистолетом и произвел выстрелы в сторону гражданского автомобиля. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Издание пишет, что другие военнослужащие быстро среагировали и задержали стрелка на месте происшествия.

Сначала распространялась информация, что этот военный служил в войсках территориальной обороны (ВТО), однако представитель операции отметил, что это не соответствует действительности. Никто в результате стрельбы не пострадал.

Расследованием обстоятельств происшествия сейчас занимается Управление военной полиции Белостока.