У Польщі викрили агентів РФ, які роками організовували антиукраїнські мітинги

У Польщі викрили мережу проплачених Росією агентів, які протягом двох років організовували антиукраїнські мітинги у Варшаві та Вроцлаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Російські куратори організували в польських містах п'ять фейкових акцій "протесту" протягом 2025-2026 років. Головною метою цих мітингів було дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині Євросоюзу.

Масовку для вуличних акцій шукали через спеціальних посередників. Людям пропонували по 100-200 доларів за одноразову участь.

Учасникам видавали готові провокаційні плакати, детально інструктували їх, а після завершення мітингу розраховувалися готівкою.

Спільна робота української контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки Польщі дозволила викрити 11 організаторів прокремлівських акцій. Серед них виявилися дев'ять громадян України та двоє білорусів, які перебували на території ЄС.

Усіх фігурантів уже депортували до країн їхнього походження. Наразі українські правоохоронці готують правову оцінку діям залучених до схеми співвітчизників, залежно від провини кожного.

Міжнародне розслідування триває, щоб виявити та покарати всіх організаторів російських провокацій.