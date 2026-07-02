В Польше разоблачили агентов РФ, которые годами организовывали антиукраинские митинги
В Польше разоблачена сеть проплаченных Россией агентов, которые в течение двух лет организовывали антиукраинские митинги в Варшаве и Вроцлаве.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Российские кураторы организовали в польских городах пять фейковых акций "протеста" в течение 2025-2026 годов. Главной целью этих митингов было дискредитировать Украину на международной арене и расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Евросоюза.
Массовку для уличных акций искали через специальных посредников. Людям предлагали по 100-200 долларов за разовое участие.
Участникам выдавали готовые провокационные плакаты, подробно инструктировали их, а по завершении митинга рассчитывались наличными.
Совместная работа украинской контрразведки и Агентства внутренней безопасности Польши позволила разоблачить 11 организаторов прокремлевских акций. Среди них оказались девять граждан Украины и два белоруса, которые находились на территории ЕС.
Всех фигурантов уже депортировали в страны их происхождения. В настоящее время украинские правоохранители готовят правовую оценку действиям вовлеченных в схему соотечественников в зависимости от вины каждого.
Международное расследование продолжается для выявления и наказания всех организаторов российских провокаций.
Напомним, российская агентура давно активно действует в разных европейских странах. Недавно стало известно, какая страна является основным координационным центром для разведывательных российских операций.
РБК-Украина ранее сообщало, как СБУ взяла под контроль киевские монастыри из-за связей с агентурой страны-агрессора.