У Польщі не виключають, що бунт у РФ може посилити напругу на білоруському кордоні

"Додаткова напруга може виникнути на кордоні з Білоруссю. Завтра поїду туди, на кордон, тому що роль президента РБ Лукашенка в цьому всьому теж не зовсім зрозуміла. Ми це проаналізували", - сказав він.

Моравецький наголосив, що вчорашні події у Росії привели до "дуже неоднозначних висновків". Він наголосив, що Польща продовжує стежити за ситуацією в РФ.

За словами прем'єра, він провів переговори з багатьма європейськими лідерами "для того, щоб на постійній основі обмінюватися інформацією, визначити наше спільне розуміння цієї ситуації й нашу спільну реакцію на все це".

"Це внутрішня справа Росії, але, як сказав президент Польщі Анджей Дуда, ми весь час тримаємо руку на пульсі. Ми не вважаємо, що на даному етапі потрібно підвищувати боєготовність нашої країни, ми в безпеці", - наголосив Моравецький.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин спробував підняти бунт у Росії проти кремлівського режиму. Він заявив, що його бойовики "йдуть на Москву". Найманці пройшли Ростов, Воронеж, але зупинилися до сотні кілометрів до російської столиці.

Після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Пригожин зупинив своїх найманців, а сам втік до Білорусі.

Детальніше про спробу бунту Пригожина та "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.