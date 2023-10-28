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У Польщі не виключають "російський слід" у справі про стеження за машиною канцелярії Дуди

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Справа про виявлення "жучка" для стеження в автомобілі, що входить до кортежу президента Польщі Анджея Дуди, веде відділ Національної прокуратури у місті Катовіце. Слідчі не виключають, що до пригоди причетні спецслужби третіх країн, зокрема російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Якщо в розслідуванні підтвердиться східний напрямок, тобто, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби, якби це була правда, то ми мали б надзвичайно небезпечну ситуацію", - підкреслив один із представників польських спецслужб.

За інформацією видання, одним із напрямків слідства є перевірка можливої причетності іноземних спецслужб до встановлення "жучка".

Тим часом один із представників канцелярії Дуди зазначив, що такі пристрої кілька років тому централізовано встановлювалися на автомобілях, які перевозили чиновників нижчого рангу. Відтак він не виключає, що на одному з автомобілів могли забути зняти такий пристрій.

Раніше повідомлялося, що польська Служба державної охорони виявила датчик стеження в автомобілі, що належить канцелярії президента. За інформацією джерел, датчик спостереження виявили на автомобілі влітку під час планової перевірки.

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ПольщаАнджей Дуда