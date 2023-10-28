В Польше не исключают "русский след" в деле о слежении за машиной канцелярии Дуды

Дело об обнаружении "жучка" для слежки в автомобиле, входящем в кортеж президента Польши Анджея Дуды, ведет отдел Национальной прокуратуры в городе Катовице. Следователи не исключают, что к происшествию причастны спецслужбы третьих стран, в том числе российских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

"Если в расследовании подтвердится восточное направление, то есть, что его установили, например, россияне и их службы, если бы это была правда, то мы бы имели чрезвычайно опасную ситуацию", - подчеркнул один из представителей польских спецслужб.

По информации издания, одним из направлений следствия является проверка возможной причастности иностранных спецслужб к установлению "жучка".

Между тем один из представителей канцелярии Дуды отметил, что такие устройства несколько лет назад централизованно устанавливались на автомобилях, перевозивших чиновников низшего ранга. Следовательно, он не исключает, что на одном из автомобилей могли забыть снять такое устройство.