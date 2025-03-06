Лідери ЄС спробують обійти вето Орбана на військові витрати та допомогу Україні

Лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт 6 березня, щоб обговорити збільшення оборонних витрат і допомогу Україні. Угорщина - єдина країна, яка виступає проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС уже робить кроки, щоб обійти Будапешт, оскільки він прагне зберегти підтримку України проти російської агресії та наростити європейську оборонну промисловість. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що існують плани щодо формування партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку опозицію.

Кілька ініціатив, оголошених цього тижня президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, не потребують підтримки всіх держав-членів. Вони включають 150 млрд євро у вигляді нових позик і надання державам-членам більшого фінансового простору для маневру при витратах на оборону.

Але чиновники і дипломати кажуть, що масштаби проблеми, з якою стикається Європа, зажадають від неї радикальніших заходів, і що обговорення перейде до більшого пакету. Одним зі способів було б залучити ще сотні мільярдів за рахунок спільного боргу, проти чого Орбан виступав відтоді, як неохоче погодився на це під час пандемії COVID. Для цього було потрібне одноголосне рішення.

Пошук способу впоратися з Орбаном "стає екзистенціальним для ЄС", - заявила Катажина Писарська, голова Варшавської конференції з безпеки. "Те, чого я очікую найближчими тижнями, - це спроба обійти Угорщину за допомогою тіснішої співпраці та схем на кшталт коаліції охочих".

Поспіх отримати гроші почався після того, як президент США Дональд Трамп зупинив допомогу Україні цього тижня внаслідок свого тепер уже сумнозвісного зіткнення з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Це спонукало країни по всій Європі терміново переглянути свої бюджети у спосіб, знайомий за європейською борговою кризою і пандемією COVID, з Німеччиною на чолі.

Біла ворона

Орбан, який виступає проти надання Україні зброї для її захисту і гарантій безпеки для стримування Росії в майбутньому, став єдиним лідером ЄС, який повністю підтримав нову адміністрацію США.

Угорщина була єдиною європейською країною, яка проголосувала разом зі США проти резолюції ООН, що засуджує Росію за вторгнення в Україну. Орбан також привітав Трампа після сварки в Білому домі.

Під час закритого обговорення посланців ЄС 4 березня Угорщина поставила під сумнів плани фінансування, висловивши фундаментальну стурбованість щодо можливості спільного запозичення, повідомили обізнані джерела. Орбан дав зрозуміти, що готовий накласти вето на спільну заяву на надзвичайному саміті 6 березня.

Одним із найскладніших завдань буде знайти спосіб обійти опозицію Угорщини, сказав представник європейського уряду. Лідери планують увійти в кімнату з метою залучити Орбана з самого початку, однак, за словами іншого представника, у цього мало шансів на успіх. Однак настрій такий, що ЄС не стане заручником однієї держави-члена.

Для Орбана таке балансування на межі є нормою, незважаючи на те, що ЄС приймає безпрецедентні фінансові санкції проти Угорщини. І він може знову піти на компроміс, особливо коли справа дійде до витрат на нарощування потужностей з виробництва військової техніки.

Угорщина розвиває свою оборонну промисловість спільно з німецьким гігантом Rheinmetall AG, і приплив додаткових грошей допоміг би економіці, що розвалюється, якраз у той момент, коли Орбан зіштовхується зі своїм найреальнішим політичним суперником з моменту повернення до влади 2010 року. Наступні вибори мають відбутися наступної весни.

Орбан заявив, що розбіжності з приводу підтримки ЄС для України "нездоланні". Але спроби знайти спільний ґрунт для безпеки - це "стратегічне питання", незалежне від війни в Україні, сказав він на брифінгу в Будапешті. "Я бачу більше шансів на угоду з цього питання", - сказав Орбан.

У минулому ЄС вдавалося обходити опозицію Орбана, підкидаючи кошти або пропонуючи Будапешту запевнення з інших питань, таких як енергетична безпека. Одного разу, коли Орбан пригрозив накласти вето на запрошення ЄС Україні почати переговори про членство наприкінці 2024 року, канцлер Німеччини Олаф Шольц переконав його піти на кава-брейк, щоб 26 лідерів, які залишилися, могли проголосувати безперешкодно.

Деякі лідери, як-от прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, показали, що Орбан може бути податливим перед ухваленням важливих рішень. Вона провела з ним три зустрічі під час саміту на початку минулого року, перш ніж ЄС вдалося укласти угоду про пакет допомоги в розмірі 50 млрд євро для України.

Варіанти вирішення проблеми

Усе це було до Трампа, чия перемога на виборах знову додала сміливості Угорщині. Президент США кинувся на переговори з Володимиром Путіним у пошуках швидкої угоди. Орбан вважає обох близькими союзниками.

"Орбан почувається на коні", - сказав Даніель Хегедус, регіональний директор із Центральної Європи в Німецькому фонді Маршалла в Берліні. "Ось чому буде майже неможливо переконати або вмовити Орбана підтримати постачання зброї ЄС або гарантії безпеки для України".

За словами дипломата ЄС, голова Європейської ради Антоніу Коша спробує знайти консенсус з Орбаном під час саміту 6 березня, але якщо це не вдасться, блок зосередиться на способах обійти його, а не на суперечках до ранку.

Водночас основним варіантом підтримки України є робота групи держав-членів ЄС разом із Великою Британією над пакетом безпекових гарантій, що дадуть змогу забезпечити збереження будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою.

"Я думаю, що коаліція охочих - це саме те, що нам потрібно, щоб обійти деякі перешкоди на шляху ухвалення рішень на основі консенсусу в Європейському союзі там, де це необхідно", - заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Усе це може просто відтермінувати на кілька місяців вирішальний момент, коли блок повинен буде відновити санкції проти Росії, включно із заморожуванням активів російського центрального банку і безліччю фінансових, торговельних і енергетичних обмежень.

Орбан неодноразово заявляв, що хоче скасування санкцій, і, найімовірніше, він знову наполягатиме на цьому, особливо якщо з'являться ознаки того, що США готові пом'якшити деякі зі своїх санкцій.

Чиновники ЄС уже думають про способи збереження санкцій за допомогою заходів, що вимагають більшості голосів, або ініціатив на рівні держав-членів, якщо Орбан спробує їх заблокувати. Але це буде нелегко, оскільки законодавство засноване на одностайності.

Зрозуміло, що Брюсселю необхідно переглянути те, як він формулює зовнішню політику, вважає Писарська з Варшави. "У ЄС давно назріла необхідність усвідомити, що нинішня система застаріла і не дозволяє реагувати з необхідною терміновістю".