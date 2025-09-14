У Польщі вандали зрізали хрест із купола української церкви

У Польщі стався інцидент з Українською Греко-Католицькою церквою. Пошкодження храму викликало резонанс і офіційну реакцію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посла України в Польщі Василя Боднара на своїй сторінці у Facebook.
У польському місті Легниця невідомі пошкодили дах і зрізали хрест із купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на інцидент.
"Хочу висловити своє занепокоєння й обурення української громади в Польщі", - написав дипломат.
За його словами, українське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Крім того, Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою оперативно розслідувати інцидент і притягнути до відповідальності винних.
"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно - зробіть усе, щоб цей і всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення - вироків суду згідно із законодавством Польщі", - наголосив Боднар.
Він також звернувся до польського суспільства і влади із закликом реагувати на прояви антиукраїнських настроїв: "Закликаю польських друзів і партнерів уже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як і для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов".
Раніше в серпні в Польщі повідомлялося про розслідування іншого інциденту. Тоді на пам'ятнику жертвам Волинської трагедії з'явилися червоно-чорний стяг ОУН і напис "Слава УПА".
Нагадуємо, що польський Сейм затвердив новий закон, який продовжує легальне перебування громадян України на території країни до березня 2026 року. Крім того, документ закріплює порядок надання фінансової підтримки українцям, які перебувають у Польщі через повномасштабну війну, розв'язану Росією.
Зазначимо, що Польща планує спільно з Україною розвивати технології для протидії ворожим безпілотникам, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За словами глави польського уряду, тема захисту від дронів обговорювалася і під час його переговорів з європейськими союзниками в рамках НАТО.