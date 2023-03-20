У Польщі уточнили заяву свого посла щодо можливого вступу держави у війну РФ проти України

У Польщі уточнили слова свого посла Яна Емерика Росцішевського щодо вступу держави у війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Польщі у Франції.

Польсьскі дипломати зазначили, що посол мав на увазі напад Москви на країни Східної Європи.

"Прослуховуючи всю розмову, можна зрозуміти, що не було оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки невдачі України - можливість нападу або втягнення у війну РФ послідовних центральноєвропейських країн - балтійських держав і Польщі", - підкреслили у посольстві.

Там також додали, що на тлі можливої загрози для Європи з боку Кремля необхідно й далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників.