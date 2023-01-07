ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі українці потрапили у п'яне ДТП

Новость на русском →
Польща, Субота 07 січня 2023 18:10
У Польщі українці потрапили у п'яне ДТП Фото: у Польщі українці потрапили у п'яне ДТП (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двоє громадян України потрапили у дорожньо-транспортну пригоду у польському місті Вільчиць, що у Нижній Сілезії. Чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Польщі.

За даними поліції, на місці ДТП було виявлено два автомобілі - Peugeot та Volkswagen. Пізніше виявилось, що українці 23-річний та 32-річний на момент аварії перебували в Peugeot. При цьому не зрозуміло було, хто керував автомобілем.

Також від них відчувався запах алкоголю, а при перевірці у молодшого алкотестер показав 2,3 проміле, а в 32-річного 0 понад 0,5 проміле.

По прибуттю у відділок один з чоловіків зізнався, що керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та скоїв наїзд на інший автомобіль, 32-річний українець. Зараз чоловікові загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 грудня на Вінниччині автобус зіткнувся з легковим авто. Внаслідок ДТП загинули жінка та дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща
NEWS
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет