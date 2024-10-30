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У Польщі українець помер під час затримання поліцією: що відомо

Ілюстративне фото: у Польщі українець помер під час затримання поліцією: що відомо (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Громадянин України загинув під час поліцейського втручання поблизу Ключборка в Опольському воєводстві Польщі. Він втратив свідомість після застосування поліцейськими так званих інкапаситуючих прийомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За даними ЗМІ, до поліції звернувся власник однієї з фірм поблизу Ключборка. Він розповів, що 48-річний чоловік хотів працевлаштуватися до нього на фірму. Однак під час розмови він став агресивним, виникла бійка, і підприємець зателефонував на номер екстреної допомоги.

На місце прибули правоохоронці, за їх словами, чоловік відмовився назвати себе і не реагував на команди. Водночас, він розмовляв з ними польською мовою.

Правоохоронці вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, однак він почав чинити опір.

Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми. В цей момент українець втратив свідомість. Копи викликали швидку допомогу, але медики не змогли відновити життєво важливі функції українця.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вбивства через необережність. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого.

Раніше РБК-Україна писало про те, що наприкінці березня у Польщі в аварії загинув 18-річний українець. Він намагався втекти від поліції, і врізався у придорожній стовп.

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