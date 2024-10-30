У Польщі українець помер під час затримання поліцією: що відомо

За даними ЗМІ, до поліції звернувся власник однієї з фірм поблизу Ключборка. Він розповів, що 48-річний чоловік хотів працевлаштуватися до нього на фірму. Однак під час розмови він став агресивним, виникла бійка, і підприємець зателефонував на номер екстреної допомоги.

На місце прибули правоохоронці, за їх словами, чоловік відмовився назвати себе і не реагував на команди. Водночас, він розмовляв з ними польською мовою.

Правоохоронці вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, однак він почав чинити опір.

Правоохоронці намагалися надіти на нього наручники та застосовували різні прийоми. В цей момент українець втратив свідомість. Копи викликали швидку допомогу, але медики не змогли відновити життєво важливі функції українця.

Польська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом вбивства через необережність. Призначено розтин, а також токсикологічну та гістопатологічну експертизи тіла померлого.