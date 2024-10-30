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В Польше украинец умер при задержании полицией: что известно

Иллюстративное фото: в Польше украинец умер при задержании полицией: что известно (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Гражданин Украины погиб во время полицейского вмешательства вблизи Ключборка в Опольском воеводстве Польши. Он потерял сознание после применения полицейскими так называемых инкапасирующих приемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По данным СМИ, в полицию обратился владелец одной из фирм вблизи Ключборка. Он рассказал, что 48-летний мужчина хотел трудоустроиться к нему на фирму. Однако во время разговора он стал агрессивным, возникла потасовка, и предприниматель позвонил по телефону на номер экстренной помощи.

На место прибыли правоохранители, по их словам, мужчина отказался назвать себя и не реагировал на команды. В то же время он разговаривал с ними на польском языке.

Правоохранители решили доставить мужчину в участок для установления его личности, однако он начал сопротивляться.

Правоохранители пытались надеть на него наручники и применяли разные приемы. В этот момент украинец потерял сознание. Копы вызвали скорую помощь, но медики не смогли восстановить жизненно важные функции украинца.

Польская прокуратура уже начала расследование по факту убийства по неосторожности. Назначены сечения, а также токсикологическая и гистопатологическая экспертизы тела умершего.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в конце марта в Польше в аварии погиб 18-летний украинец. Он пытался убежать от полиции и врезался в придорожный столб.

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