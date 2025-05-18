У Польщі стартували президентські вибори

Виборчі дільниці у Польщі було відкрито о 07:00 за місцевим часом, а саме голосування буде тривати до 21:00.

Наразі у Польщі право голосу мають близько 29 мільйонів виборців.

Хто у фаворитах

Наразі фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція" та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький - його підтримує правоконсервативна партія "Право і справедливість".

Останні опитування свідчать про те, що Тшасковський набирає близько 30% голосів, а Навроцький - близько 25%. А ось третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.

Зауважимо, якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.