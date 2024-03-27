У Польщі стартувала коаліція бронетехніки для України: у Міноборони назвали мету

У Варшаві, 26 березня, відбулося відкриття коаліції бронетехніки на підтримку України. Це була ініціатива Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, під час засідання представники країн-учасниць виробили позицію щодо посилення ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації їхнього ремонту.

Крім Польщі та Німеччини, в ініціативі також беруть участь Велика Британія, Швеція та Італія.

"Метою коаліції бронетехніки є посилення броньованого щита Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити здібності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", - розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію

У рамках коаліції вже створили чотири синдикати. На кожен поклали певні завдання:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників з огляду на існуючу проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюся, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - додав Гаврилюк.

Він уточнив, що в рамках коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідає стратегії розвитку ЗСУ. Очікується, що у довгостроковій перспективі учасники коаліції допоможуть Україні створити парк техніки та налагодять з нашою країною промислове партнерство.