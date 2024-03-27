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У Польщі стартувала коаліція бронетехніки для України: у Міноборони назвали мету

Варшава, Середа 27 березня 2024 15:39
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У Польщі стартувала коаліція бронетехніки для України: у Міноборони назвали мету Ілюстративне фото: у Польщі розпочала роботу коаліція бронетехніки для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Варшаві, 26 березня, відбулося відкриття коаліції бронетехніки на підтримку України. Це була ініціатива Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, під час засідання представники країн-учасниць виробили позицію щодо посилення ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації їхнього ремонту.

Крім Польщі та Німеччини, в ініціативі також беруть участь Велика Британія, Швеція та Італія.

"Метою коаліції бронетехніки є посилення броньованого щита Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити здібності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", - розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію

У рамках коаліції вже створили чотири синдикати. На кожен поклали певні завдання:

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
  • технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників з огляду на існуючу проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюся, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - додав Гаврилюк.

Він уточнив, що в рамках коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідає стратегії розвитку ЗСУ. Очікується, що у довгостроковій перспективі учасники коаліції допоможуть Україні створити парк техніки та налагодять з нашою країною промислове партнерство.

Що передувало

Нагадаємо, ще 18 березня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна спільно з Німеччиною створюють коаліцію бронетехніки для України.

Чиновник наголошував, що це - одна з найважливіших коаліцій.

Варто зауважити, що існує ще кілька таких коаліцій, метою яких є допомога Україні. Зокрема є коаліція авіації, коаліція дронів, танкова коаліція і не тільки.

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