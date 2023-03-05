У Польщі спалили карети "швидкої", призначені для українських госпіталів

У польському місті Радлув підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для українських прифронтових госпіталів на Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TVN24 .

Інцидент стався близько 23:00 2 березня біля будівлі міської адміністрації Радлува. Один з автомобілів згорів повністю, а інший серйозно пошкоджений. Крім того, дві автівки, які стояли поруч із каретами швидкої допомоги, також були пошкоджені вогнем.

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі завдяки записам камер відеоспостереження. Як встановлено, це місцевий житель, який у 2019 році вже притягувався до відповідальності за схожий злочин.