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У Польщі спалили карети "швидкої", призначені для українських госпіталів

Фото: у Польщі спалили два автомобілі "швидкої", які мали передати Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У польському місті Радлув підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для українських прифронтових госпіталів на Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TVN24.

Інцидент стався близько 23:00 2 березня біля будівлі міської адміністрації Радлува. Один з автомобілів згорів повністю, а інший серйозно пошкоджений. Крім того, дві автівки, які стояли поруч із каретами швидкої допомоги, також були пошкоджені вогнем.

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі завдяки записам камер відеоспостереження. Як встановлено, це місцевий житель, який у 2019 році вже притягувався до відповідальності за схожий злочин.

Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі підпалили будки, у яких перебували собаки. Одна з тварин була з інвалідністю і не змогла вибратися з житла.

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