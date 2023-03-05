В Польше сожгли кареты "скорой", предназначенные для украинских госпиталей

В польском городе Радлов подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для украинских прифронтовых госпиталей в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TVN24 .

Инцидент произошел около 23:00 2 марта у здания городской администрации Радлува. Один из автомобилей сгорел полностью, а другой серьезно поврежден. Кроме того, два автомобиля, стоявших рядом с каретами скорой помощи, также были повреждены огнем.

Полиция уже задержала подозреваемого в поджоге благодаря записям камер видеонаблюдения. Как установлено, это местный житель, который в 2019 году уже привлекался к ответственности за подобное преступление.