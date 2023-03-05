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В Польше сожгли кареты "скорой", предназначенные для украинских госпиталей

Фото: в Польше сожгли два автомобиля "скорой", которые должны были передать Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В польском городе Радлов подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для украинских прифронтовых госпиталей в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TVN24.

Инцидент произошел около 23:00 2 марта у здания городской администрации Радлува. Один из автомобилей сгорел полностью, а другой серьезно поврежден. Кроме того, два автомобиля, стоявших рядом с каретами скорой помощи, также были повреждены огнем.

Полиция уже задержала подозреваемого в поджоге благодаря записям камер видеонаблюдения. Как установлено, это местный житель, который в 2019 году уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Напомним, что в Кривом Роге неизвестные подожгли будки, в которых находились собаки. Одно из животных было с инвалидностью и не смогло выбраться из жилья.

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