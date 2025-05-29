У Польщі скасовують пластикові студентські квитки: чим їх замінять

З 1 липня 2025 року основним документом, що підтверджує статус студента в Польщі, стане мобільний студентський квиток у додатку mObywatel.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Nauka w Polsce .

Фізичні та цифрові квитки, які вже видані, залишатимуться чинними до завершення терміну їхньої дії.

"Студентський квиток у mObywatel буде доступний усім студентам і студенткам у Польщі", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства цифровізації Польщі.

З 1 липня mLegitymacja автоматично додаватиметься до системи mObywatel. Щоб активувати її, студентам потрібно перевірити доступність послуги в університеті, отримати QR-код і пароль, а потім додати ці дані до додатка.

Мобільний квиток матиме таку саму юридичну силу, як і фізичний, і підтверджуватиме право на пільги: знижки на транспорт, кіно, театри тощо.

Як додав заступник міністра Даріуш Стандерскі, це частина цифровізації державних послуг. Раніше Польща вже впровадила цифрові документи для школярів і вчителів.

За бажанням студенти й надалі зможуть користуватися фізичними картками з чипом - для цього потрібно подати окрему заяву.