У Польщі скасовують пластикові студентські квитки: чим їх замінять
З 1 липня 2025 року основним документом, що підтверджує статус студента в Польщі, стане мобільний студентський квиток у додатку mObywatel.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Nauka w Polsce.
Фізичні та цифрові квитки, які вже видані, залишатимуться чинними до завершення терміну їхньої дії.
"Студентський квиток у mObywatel буде доступний усім студентам і студенткам у Польщі", - йдеться в офіційному повідомленні Міністерства цифровізації Польщі.
З 1 липня mLegitymacja автоматично додаватиметься до системи mObywatel. Щоб активувати її, студентам потрібно перевірити доступність послуги в університеті, отримати QR-код і пароль, а потім додати ці дані до додатка.
Мобільний квиток матиме таку саму юридичну силу, як і фізичний, і підтверджуватиме право на пільги: знижки на транспорт, кіно, театри тощо.
Як додав заступник міністра Даріуш Стандерскі, це частина цифровізації державних послуг. Раніше Польща вже впровадила цифрові документи для школярів і вчителів.
За бажанням студенти й надалі зможуть користуватися фізичними картками з чипом - для цього потрібно подати окрему заяву.
Раніше РБК-Україна писало, що у Варшаві навчаються тисячі українських студентів, а престижні університети столиці пропонують освіту європейського рівня. Вартість навчання польською мовою у топових вишах - від 660 до понад 10 тисяч євро на рік залежно від спеціальності та закладу. Найдорожче коштує навчання в технічних і медичних університетах, дешевше - на гуманітарних напрямах.
Також ми писали, що у Польщі запровадили нові правила для іноземців, які хочуть навчатися у вишах. Щоб отримати студентську візу, тепер потрібно знати мову навчання на рівні не нижче B2. Також обмежено кількість іноземців у вишах (не більше 50%), а заклади з більшою часткою іноземців тимчасово не зможуть приймати нових студентів.
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