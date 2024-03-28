У Польщі розслідують діяльність мережі шпигунів РФ, які дискредитували Україну

Польські спецслужби провели низку обшуків у справі про розслідування діяльності мережі шпигунів РФ. Вони, зокрема, дискредитували Україну.
Про це заявив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Зазначається, що обшуки проходили вчора у Варшаві та місті Тихи на заході Польщі. Під час них було вилучено десятки тисяч доларів.
Операція координувалася зі службами безпеки інших європейських країн, зокрема з партнерами з Чехії.
"Метою (кампанії - ред.) була реалізація передумов зовнішньої політики Кремля, зокрема ослаблення позицій Республіки Польща на міжнародній арені, дискредитація України та іміджу органів Євросоюзу", - йдеться в заяві.
Польські силовики уточнили, що для досягнення вищевказаних цілей було запущено міжнародний сайт "voice-of-europe.eu", на якому публікують статті, висловлювання, коментарі та інтерв'ю проросійської спрямованості. Також було допитано низку людей.
Учора Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.
Причиною для цього стала його зловмисна діяльність, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи". Вона займається проросійською пропагандою. Уточнюється, що додані до списку санкцій особи прагнули вплинути в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.
Служба інформації безпеки Чехії повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.
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