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В Польше расследуют деятельность сети шпионов РФ, которые дискредитировали Украину

Архивное фото: В Польше расследуют деятельность сети шпионов РФ (gov pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о расследовании деятельности сети шпионов РФ. Они, в частности, дискредитировали Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Отмечается, что обыски проходили вчера в Варшаве и городе Тыхы на западе Польши. Во время них были изъяты десятки тысяч долларов.

Операция координировалась со службами безопасности других европейских стран, в частности с партнерами из Чехии.

"Целью (кампании - ред.) была реализация предпосылок внешней политики Кремля, в частности ослабление позиций Республики Польша на международной арене, дискредитация Украины и имиджа органов Евросоюза", - говорится в заявлении.

Польские силовики уточнили, что для достижения вышеуказанных целей был запущен международный сайт "voice-of-europe.eu", на котором публикуются статьи, высказывания, комментарии и интервью пророссийской направленности. Также был допрошен ряд людей. 

Что предшествовало

Вчера Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука.

Причиной для этого стала его злонамеренная деятельность, которая была связана с компанией "Голос Европы". Она занимается пророссийской пропагандой. Уточняется, что добавленные в санкционный список лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.

Служба информации безопасности Чехии сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

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