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У Польщі розповіли, коли ухвалять рішення щодо передачі Україні ракет для Patriot

12:15 13.08.2026 Чт
2 хв
У Польші мають вирішити, чи надавати Україні нову допомогу
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Польщі розповіли, коли ухвалять рішення щодо передачі Україні ракет для Patriot (Getty Images)

Польща розглядає можливість передачі Україні нової партії ракет для систем ППО Patriot. Рішення мають ухвалити найближчими днями.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі RMF FM повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

За її словами, можливу передачу Україні ракет потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі.

Водночас Собковяк-Чарнецька зазначила, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі.

На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет для ППО.

"Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", - сказала заступниця міністра.

На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла: "Гадаю, це питання найближчих днів".

Передача Україні ракет для Patriot

Нагадаємо, нещодавно Польща пообіцяла розглянути подальшу допомогу Україні, зокрема поставки нових ракет до зенітних комплексів Patriot.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після інциденту з російською ракетою, яка впала на території Польщі.

Також у липні Міністерство оборони офіційно підтвердило, що кілька місяців тому Польща передала Україні ракети PAC-3 для систем Patriot. Туск тоді уточнив, що було передано п’ять ракет.

Однак пізніше він заявив, що Польща більше не планує передавати Україні додаткові ракети для Patriot, адже у країни "немає великих запасів" цих ракет.

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