У Польщі розповіли, коли ухвалять рішення щодо передачі Україні ракет для Patriot

За її словами, можливу передачу Україні ракет потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі.

Водночас Собковяк-Чарнецька зазначила, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі.

На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет для ППО.

"Незважаючи на всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", - сказала заступниця міністра.

На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла: "Гадаю, це питання найближчих днів".