У Польщі з рейок зійшов вантажний потяг. "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких рейсів

У Польщі, у середу, 20 грудня, трапилась аварія на залізниці. Через це затримується щонайменше два українських потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в "Укрзалізниці", аварія трапилась поруч зі станцією Медика, що знаходиться на перемишльському напрямку.

Через це пасажирів попереджають про затримку щонайменше двох українських поїздів:

31 Запоріжжя - Перемишль;

74 Перемишль - Харків.

"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - сказано у повідомленні.

У компанії звернулись до пасажирів харківського поїзда та попросили проінформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

Аварії поїздів

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