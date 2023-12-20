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У Польщі з рейок зійшов вантажний потяг. "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких рейсів

Середа 20 грудня 2023 15:42
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У Польщі з рейок зійшов вантажний потяг. "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких рейсів Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких рейсів через аварію у Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Польщі, у середу, 20 грудня, трапилась аварія на залізниці. Через це затримується щонайменше два українських потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в "Укрзалізниці", аварія трапилась поруч зі станцією Медика, що знаходиться на перемишльському напрямку.

Через це пасажирів попереджають про затримку щонайменше двох українських поїздів:

  • 31 Запоріжжя - Перемишль;
  • 74 Перемишль - Харків.

"Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - сказано у повідомленні.

У Польщі з рейок зійшов вантажний потяг. &quot;Укрзалізниця&quot; попередила про затримку деяких рейсів

У компанії звернулись до пасажирів харківського поїзда та попросили проінформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

Аварії поїздів

Раніше ми писали, що у Парижі жінка погрожувала себе підірвати у поїзді метро. Співробітникам довелося закрити кілька станцій.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Донбасу вантажний поїзд наїхав на ППО окупантів. В результаті є загиблі та постраждалі.

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Укрзалізниця Польща потяг
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