В Польше с рельсов сошел грузовой поезд. "Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых рейсов
В Польше, в среду, 20 декабря, произошла авария на железной дороге. Поэтому задерживается по меньшей мере два украинских поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщили в "Укрзализныце", авария произошла рядом со станцией Медика, которая находится на перемышльском направлении.
Поэтому пассажиров предупреждают о задержке по меньшей мере двух украинских поездов:
- 31 Запорожье – Перемышль;
- 74 Перемышль – Харьков.
"Прошу прощения у пассажиров и держим связь с польскими коллегами по поводу скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.
В компании обратились к пассажирам харьковского поезда и попросили проинформировать поездную бригаду или онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.
Аварии поездов
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