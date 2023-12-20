В Польше с рельсов сошел грузовой поезд. "Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых рейсов

В Польше, в среду, 20 декабря, произошла авария на железной дороге. Поэтому задерживается по меньшей мере два украинских поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в "Укрзализныце", авария произошла рядом со станцией Медика, которая находится на перемышльском направлении.

Поэтому пассажиров предупреждают о задержке по меньшей мере двух украинских поездов:

31 Запорожье – Перемышль;

74 Перемышль – Харьков.

"Прошу прощения у пассажиров и держим связь с польскими коллегами по поводу скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.

В компании обратились к пассажирам харьковского поезда и попросили проинформировать поездную бригаду или онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.

Аварии поездов

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