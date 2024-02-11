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У Польщі протестувальники висипали на дорогу зерно з українських фур

Фото: польські протестувальники розсипали українське зерно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Польська поліція почала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський телеканал RMF24.

Інцидент стався близько 11:30 за польським часом на трасі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ". Як розповіла представник комендатури муніципальної поліції Ева Чиж,

Наразі польські правоохоронці з'ясовують всі подробиці події та 

У листопаді минулого року польські перевізники  та фермери розпочали протести на кордоні з Україною, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний "безвіз" між ЄС та Україною.

У середині січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Але 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС, та поновили протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Першим протестувальники заблокували КПП "Дорогуськ - Ягодин".

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ПольщаКордон з Україною