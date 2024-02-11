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В Польше протестующие высыпали на дорогу зерно из украинских фур

Фото: польские протестующие рассыпали украинское зерно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польские фермеры, протестующие у пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков. Польская полиция начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал RMF24.

Инцидент произошел около 11:30 по польскому времени на трассе, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск". Как рассказала представитель комендатуры муниципальной полиции Эва Чиж,

Польские правоохранители выясняют все подробности происшествия и

В ноябре прошлого года польские перевозчики и фермеры начали протесты на границе с Украиной, требуя вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков, а также отменить таможенный "безвиз" между ЕС и Украиной.

В середине января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Но 31 января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действия ЕС и возобновили протесты на границе с Украиной на 9 февраля. Первым протестующие заблокировали КПП "Дорогуск - Ягодин".

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ПольшаГраница с Украиной