У Польщі прорвало ще одну дамбу: через масштабні повені оголосили надзвичайний стан

"Я скликав засідання для того, щоб якнайшвидше ухвалити розпорядження про введення стану стихійного лиха", - сказав Туск.

Він зазначив, що детальний перелік повітів і гмін, на які поширюється надзвичайний стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу. Буде також роз'яснено, що тягне за собою цей стан та його наслідки.

"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати його - ред.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека", - зазначив польський прем'єр.

Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, серед них - наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

Туск також зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.