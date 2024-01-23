У Польщі призупинили розслідування щодо вибуху ракети у Пшеводуві, - ЗМІ

У Польщі призупинили розслідування трагедії із вибухом ракети у прикордонному селищі Пшеводуві, що сталася 15 листопада 2022 року під час масованої повітряної атаки РФ по Україні. Тоді внаслідок події загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
За даними видання, розслідування було призупинено "через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії".
Як розповіли у польській прокуратурі, таке рішення вони ухвалили "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".
Зазначається, що призупинення провадження може означати неможливість остаточно встановити обставини цієї події.
Також вказуэться, що згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.
Нагадаємо, що 15 листопада 2022 року під час масованої повітряної атаки Росії на інфраструктуру України на території польського Пшеводува впала ракета, через що загинули двоє людей.
Після чого в США та Польщі висловили припущення, що у Пшедовуві впала ракета української ППО. Однак українська сторона заявила, що йдеться саме про російську ракету і закликала надати їй свою участь у розслідуванні аби довести це.
На місці падіння ракети у Польщі також працювали українські експерти.
Додамо, що польські експерти стверджують, що ракета, внаслідок якої у листопаді 2022 року, загинули двоє людей на зерносушарці на півдні Польщі, була випущена Україною.
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