У Польщі поширили фейк про промову посла України щодо Волині

У посольстві України в Польщі спростували фейк про нібито надкоротку промову Василя Боднара на церемонії пам’яті жертв Волинської трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства України в Польщі у Facebook.
"У соціальних мережах поширюється неправдива та маніпулятивна інформація щодо промови посла України в Польщі пана Василя Боднара під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії в Хелмі", - наголосили в дипустанові.
Фейк запустили після публікації фрагменту з телеканалу, де показали лише уривок виступу.
Користувачі мережі X назвали це "дипломатичним рекордом стислості", поширивши відео із саркастичними підписами.
Проте, за словами посольства, вже 14 липня польський телеканал Telewizja Republika, який знімав подію, показав повну версію виступу.
Сам посол також звернув на це увагу в публікації на платформі X. У дипмісії підкреслили важливість точного висвітлення чутливих тем.
"Хочемо наголосити, що під час обговорення таких важливих та делікатних тем особливо важливим є використання перевіреної та достовірної інформації", - написали у посольстві.
Волинська трагедія до сьогодні залишається болючою і суперечливою сторінкою історії, що впливає на відносини між двома країнами.
Недавнє рішення Сейму Польщі щодо встановлення 11 липня Днем пам’яті жертв Волинської трагедії в Міністерстві закордонних справ України розцінили як таке, що йде всупереч із духом добросусідських відносин між країнами.
При цьому зазначимо, що цього року розпочався провес ексгумації.
Подібний розбір того, що таке Волинська трагедія, які погляди у кожної з країн, і як це впливає на діалог України і Польщі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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