В Польше распространили фейк о речи посла Украины относительно Волыни

"В социальных сетях распространяется ложная и манипулятивная информация о речи посла Украины в Польше господина Василия Боднара во время церемонии почтения памяти жертв Волынской трагедии в Хелме", - отметили в дипучреждении.

Фейк запустили после публикации фрагмента с телеканала, где показали лишь отрывок выступления.

Пользователи сети X назвали это "дипломатическим рекордом краткости", распространив видео с саркастическими подписями.

Однако, по словам посольства, уже 14 июля польский телеканал Telewizja Republika, который снимал событие, показал полную версию выступления.

Сам посол также обратил на это внимание в публикации на платформе X. В дипмиссии подчеркнули важность точного освещения чувствительных тем.

"Хотим подчеркнуть, что при обсуждении таких важных и деликатных тем особенно важным является использование проверенной и достоверной информации", - написали в посольстве.