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В Польше распространили фейк о речи посла Украины относительно Волыни

Фото: Посол Украины в Польше Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В посольстве Украины в Польше опровергли фейк о якобы сверхкороткой речи Василия Боднара на церемонии памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Польше в Facebook.

"В социальных сетях распространяется ложная и манипулятивная информация о речи посла Украины в Польше господина Василия Боднара во время церемонии почтения памяти жертв Волынской трагедии в Хелме", - отметили в дипучреждении.

Фейк запустили после публикации фрагмента с телеканала, где показали лишь отрывок выступления.

Пользователи сети X назвали это "дипломатическим рекордом краткости", распространив видео с саркастическими подписями.

Однако, по словам посольства, уже 14 июля польский телеканал Telewizja Republika, который снимал событие, показал полную версию выступления.

Сам посол также обратил на это внимание в публикации на платформе X. В дипмиссии подчеркнули важность точного освещения чувствительных тем.

"Хотим подчеркнуть, что при обсуждении таких важных и деликатных тем особенно важным является использование проверенной и достоверной информации", - написали в посольстве.

Волынская трагедия до сих пор остается болезненной и противоречивой страницей истории, влияющей на отношения между двумя странами.

Недавнее решение Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии в Министерстве иностранных дел Украины расценили как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

При этом отметим, что в этом году начался провес эксгумации.

Подобный разбор того, что такое Волынская трагедия, какие взгляды у каждой из стран, и как это влияет на диалог Украины и Польши - читайте в материале РБК-Украина.

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