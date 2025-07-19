В Польше распространили фейк о речи посла Украины относительно Волыни

В посольстве Украины в Польше опровергли фейк о якобы сверхкороткой речи Василия Боднара на церемонии памяти жертв Волынской трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Польше в Facebook.
"В социальных сетях распространяется ложная и манипулятивная информация о речи посла Украины в Польше господина Василия Боднара во время церемонии почтения памяти жертв Волынской трагедии в Хелме", - отметили в дипучреждении.
Фейк запустили после публикации фрагмента с телеканала, где показали лишь отрывок выступления.
Пользователи сети X назвали это "дипломатическим рекордом краткости", распространив видео с саркастическими подписями.
Однако, по словам посольства, уже 14 июля польский телеканал Telewizja Republika, который снимал событие, показал полную версию выступления.
Сам посол также обратил на это внимание в публикации на платформе X. В дипмиссии подчеркнули важность точного освещения чувствительных тем.
"Хотим подчеркнуть, что при обсуждении таких важных и деликатных тем особенно важным является использование проверенной и достоверной информации", - написали в посольстве.
Волынская трагедия до сих пор остается болезненной и противоречивой страницей истории, влияющей на отношения между двумя странами.
Недавнее решение Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии в Министерстве иностранных дел Украины расценили как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами.
При этом отметим, что в этом году начался провес эксгумации.
Подобный разбор того, что такое Волынская трагедия, какие взгляды у каждой из стран, и как это влияет на диалог Украины и Польши - читайте в материале РБК-Украина.
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