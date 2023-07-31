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У Польщі показали танки Leopard, які відновлюють для ЗСУ

Фото: у Польщі показали танки Leopard, які відновлюють для ЗСУ (twitter.com/PGZ_pl)
Автор: Наталія Гурковська

В Польщу прибули перші танки Збройних Сил України Leopard 2A4 для ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Polska Grupa Zbrojeniowa.

Зокрема, саме це підприємство у Польщі є головним бронетанковим підприємством країни й не тільки ремонтує Leopard 2A4. Також саме тут проводиться їх модернізація до Leopard 2PL. Також "Bumar-Łabędy" займається ремонтом та модернізацію радянської техніки.

На кадрах можна побачити і доволі сильно ушкоджений танк. Зокрема, не проглядається башта, яка могла бути знята для транспортування на іншому тралі. Тобто це свідчить про те, що тут ремонтують і доволі ушкоджену техніку. 

 

Слід зазначити і той факт, що наразі вирішено питання з ремонтом танків Leopard 2A4, чого не можна сказати про танки Leopard 2A6. Уряди Німеччини та Польщі не поки можуть узгодити питання вартості ремонту.

Танки для України

Після того, як західні партнери погодили постачання танків для України, Польща почала вести переговори про відкриття на її території сервісного центру для їх обслуговування. Його хотіли запустити ще у травні, але переговори між Польщею та Німеччиною затягли цей момент. 22 липня стало відомо, що у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard.

 

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