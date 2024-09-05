У Польщі показали нові боєприпаси для мінометів RAK, які використовує Україна

Зазначається, що цей снаряд є важливим досягненням в галузі артилерійських технологій. Його розробка була спрямована на підвищення точності ураження цілей і бойової ефективності польських Збройних сил.

Його було розроблено у співпраці польських та українських інженерів. APR-120 унікальний своєю здатністю ефективно уражати броньовані цілі, як-от танки, використовуючи лазерне наведення і кумулятивний заряд.

Ключові характеристики:

довжина снаряда - 800 мм;

вага - 16,8 кг;

дальність ураження - до 8 км;

система наведення - напівактивна лазерна система, здатна точно уражати цілі в складних бойових умовах;

боєголовка з кумулятивним зарядом, оптимізованою для ураження броньованих цілей.

Боєприпас сумісний з автоматизованою системою заряджання мінометної установки RAK. Це своєю чергою покращує оперативну швидкість та ефективність ведення вогню.

"Очікується, що технологія точного наведення APR-120 стане ключовим активом у сучасній війні, пропонуючи надійне рішення для польських Збройних сил і, можливо, для міжнародних партнерів", - зазначають оглядачі.

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

У червні прем'єр-міністр Чехій Петро Фіала повідомив про постачання в Україну першої партії у 50 тисяч боєприпасів. А пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши різницю у пострілах із військами РФ більш ніж удвічі.

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