У Польщі планують позбавити грошової допомоги непрацюючих українців

Тшасковський наголосив, що Польща має уникнути помилок інших європейських країн, таких як Німеччина чи Швеція, де соціальні виплати стали стимулом для міграції виключно заради допомоги. За його словами, головною метою є підтримка тих, хто сприяє економічному розвитку Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав ініціативу свого політичного соратника та повідомив у соцмережі X, що уряд розгляне це питання найближчим часом.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати "800+" тільки тим мігрантам, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", – написав Туск.

Нагадаємо, програма "800+" передбачає щомісячні виплати в розмірі 800 злотих на кожну дитину. Якщо ініціативу схвалять, це може вплинути на значну частину українських біженців, які проживають у Польщі.