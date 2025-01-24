В Польше планируют лишить денежной помощи неработающих украинцев

Тшасковский отметил, что Польша должна избежать ошибок других европейских стран, таких как Германия или Швеция, где социальные выплаты стали стимулом для миграции исключительно ради помощи. По его словам, главной целью является поддержка тех, кто способствует экономическому развитию Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал инициативу своего политического соратника и сообщил в соцсети X, что правительство рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать "800+" только тем мигрантам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", – написал Туск.

Напомним, программа "800+" предусматривает ежемесячные выплаты в размере 800 злотых на каждого ребенка. Если инициативу одобрят, это может повлиять на значительную часть украинских беженцев, проживающих в Польше.