UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі підготували закон про страхування вантажів для України

Фото: у Польщі підготували закон про страхування вантажів для України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Польщі підготувала закон, який дозволить розширити страхування та захист вантажів, які прямують до та з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі у Twitter.

Як розповів глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, даний закон стосується також захисту інвестиційної діяльності. А на його основі буде створено програму відбудови України.

Відомо, що страхування вантажу можна буде зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.

Також у випадку прийняття закону Росія не зможе завадити польсько-українським торговим взаєминам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу.

Конференція у Лондоні

Конференція, присвячена відновленню України, зараз відбувається у Лондоні. Участь у ній беруть понад тисячу представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Серед тих, хто виступає на конференції, присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, глава уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України в Лондоні оголосив про нову систему страхування військових ризиків, яка буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна Росії проти України