У Польщі підготували закон про страхування вантажів для України

Влада Польщі підготувала закон, який дозволить розширити страхування та захист вантажів, які прямують до та з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі у Twitter.

Як розповів глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, даний закон стосується також захисту інвестиційної діяльності. А на його основі буде створено програму відбудови України.

Відомо, що страхування вантажу можна буде зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.

Також у випадку прийняття закону Росія не зможе завадити польсько-українським торговим взаєминам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу.

Конференція у Лондоні

Конференція, присвячена відновленню України, зараз відбувається у Лондоні. Участь у ній беруть понад тисячу представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Серед тих, хто виступає на конференції, присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, глава уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України в Лондоні оголосив про нову систему страхування військових ризиків, яка буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.

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