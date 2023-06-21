В Польше подготовили закон о страховании грузов для Украины

Власти Польши подготовили закон, который позволит расширить страхование и защиту грузов, следующих в и из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Польши в Twitter.

Как рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау, данный закон касается также защиты инвестиционной деятельности. А на его основе будет создана программа восстановления Украины.

Известно, что страхование груза можно будет произвести через польское экспортное кредитное агентство KUKE.

Также в случае принятия закона Россия не сможет помешать польско-украинским торговым отношениям, а Украина проложит себе широкий путь в Евросоюз.

Конференция в Лондоне

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмигаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии РишиСунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне объявил о новой системе страхования военных рисков , которая будет направлена на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

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