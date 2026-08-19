У Польщі п'яна українка покусала поліцейського: жінку депортують

Як усе почалося

Інцидент стався в понеділок в одному з мікрорайонів Замброва в Підляському воєводстві. Місцева поліція отримала виклик про жінку, яка лежала на тротуарі й не реагувала на спроби заговорити з нею.

Правоохоронці, що прибули на місце, швидко з'ясували: жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Спершу вона просто ображала поліцейських, але згодом стала дедалі агресивнішою.

Чому дійшло до нападу

Медики, які прибули на виклик, вирішили, що госпіталізація жінці не потрібна, тож поліцейські ухвалили рішення відвезти її до приміщення для затриманих, щоб протверезіла. Саме ця перспектива жінці категорично не сподобалася - особливо агресивно вона поводилася, коли їй намагалися надіти наручники.

У момент, коли правоохоронці саджали її в машину, вона вкусила одного з поліцейських. Постраждалого відправили до інфекційної лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

Які звинувачення їй висунули

Коли жінка протверезіла, їй висунули звинувачення в образі представників влади під час виконання службових обов'язків, а також у порушенні тілесної недоторканності поліцейського. За польським законодавством, такі дії караються позбавленням волі до трьох років.

Що буде далі

Поліція подала клопотання про видворення громадянки України з Польщі, і жінку вже передали прикордонній службі в Білостоці. Речниця Підляського відділу прикордонної служби підполковник Катажина Зданович підтвердила, що рішення про повернення жінки на батьківщину вже ухвалене й перебуває на стадії виконання. За її словами, жінці заборонили в'їзд на територію Польщі протягом п'яти років.