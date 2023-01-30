У Польщі нові правила повторного в'їзду для українців: що змінилося

Відтепер українцям при повторному перетині польського кордону необхідно пред’являти електронний документ diia.pl., щоб не втратити статус PESEL UKR.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Посольства України у Польщі.
"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в’їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що польський Сейм розглядає поправки до Закону про іноземців, які торкнуться також українців. Нові норми посилять умови перебування іноземних громадян у країні.
Також раніше ми писали, що найближчим часом влада Польщі готується ухвалити зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною.
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