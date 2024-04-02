UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сильні вітри на півдні Польщі у понеділок повалили дерева, в результаті чого загинули троє дорослих і двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Речник пожежників регіону сказав, що дві жінки та 6-річна дитина загинули у місті Рабка-Здруй.

Крім того, одна жінка загинула, коли дерево впало на її автомобіль у місті Закопане біля підніжжя Татр. Інше дерево в тому ж місті вбило дитину.

Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку.

Нагадаємо, 26 березня в Одесі негода повалила дерева. На деяких вулицях сталися підтоплення, що ускладнило рух для автомобілів.

У Києві 29 березня після сильного дощу і граду "запалало" небо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав НегодаПольща