У Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей

Сильні вітри на півдні Польщі у понеділок повалили дерева, в результаті чого загинули троє дорослих і двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Речник пожежників регіону сказав, що дві жінки та 6-річна дитина загинули у місті Рабка-Здруй.
Крім того, одна жінка загинула, коли дерево впало на її автомобіль у місті Закопане біля підніжжя Татр. Інше дерево в тому ж місті вбило дитину.
Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку.
Нагадаємо, 26 березня в Одесі негода повалила дерева. На деяких вулицях сталися підтоплення, що ускладнило рух для автомобілів.
У Києві 29 березня після сильного дощу і граду "запалало" небо.
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