У Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей

Речник пожежників регіону сказав, що дві жінки та 6-річна дитина загинули у місті Рабка-Здруй.

Крім того, одна жінка загинула, коли дерево впало на її автомобіль у місті Закопане біля підніжжя Татр. Інше дерево в тому ж місті вбило дитину.

Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку.