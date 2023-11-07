В Польше назвали проблему, без решения которой страна не одобрит вступление Украины в ЕС
Не решив вопрос эксгумации останков поляков на территории Украины стране "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Павела Яблонского.
Отмечается, что разговор коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской трагедии на территории Украины.
Дипломат сказал, что, по его мнению, без решения этого вопроса Украине "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз".
"Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", - сказал Яблонский.
Однако чиновник решил прямо не называть это условием для вступления Украины в ЕС, а лишь добавил, что эту проблему необходимо решить.
Волынская трагедия
Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией, которая подчинялась ОУН и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.
Украинские историки преимущественно начали исследовать эту тему после провозглашения независимости. Активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, которые хранились в фондах на территории Украины.
Конфликты на почве Волынской трагедии
В конце мая спикера МИД Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск. Его отстранили от работы в связи с его заявлением о Волынской трагедии и Украине.
А недавно Ясина окончательно лишился должности после очередного неосторожного заявления. На этот раз он высказался о готовности зарубежных участков к парламентским выборам.
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