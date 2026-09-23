У Польщі може з'явитися військова база на честь Трампа, - Навроцький

На полях Генасамблеї ООН Навроцький висловив упевненість, що США та Польща зрештою домовляться про створення постійної бази американських військ. За його словами, рішення є "лише питанням часу".

"Коли роботи будуть завершені американською адміністрацією та обома урядами, я думаю, що президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті "Форту Трамп", - заявив польський лідер.

Навроцький розраховує, що будівництво об'єкту вдасться завершити до закінчення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році.

Ідею створення постійної американської бази в Польщі вперше було запропоновано ще у 2018 році тодішнім президентом Анджеєм Дудою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Варшава активізувала зусилля щодо збільшення постійної присутності американських військових.

В останні дні Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з Польщею і повідомив, що місце розташування майбутньої бази може бути оголошено найближчим часом. При цьому остаточного рішення про створення об'єкту поки що немає.

За словами Навроцького, зараз необхідно вирішити низку адміністративних та фінансових питань.

"Мені важко назвати конкретні дати, але я думаю, що це питання точно підтверджено, тому що президент Трамп відомий тим, що дотримується свого слова", - сказав він.

Нині у Польщі перебувають близько 10 тисяч американських військовослужбовців на ротаційній основі. Навроцький заявив, що Варшава також готова прийняти частину американських військових, які можуть бути виведені з Німеччини, якщо США вирішать скоротити свою військову присутність там.

Нагадаємо, у вересні Трамп заявив, що США і Польща досягли "значного прогресу" у питанні створення бази і назвав можливу угоду історичним кроком для американсько-польського альянсу.

При цьому Польща стикається з зростаючим навантаженням на державні фінанси через високі витрати на оборону. У серпні Варшава представила проект бюджету на 2027 рік із дефіцитом на рівні 7,1% ВВП.

Навроцький, коментуючи фінансові проблеми країни, заявив, що ситуація потребує певних кроків, але закликав не переоцінювати ризики для польської економіки.