В Польше может появится военная база названная в честь Трампа, - Навроцкий

На полях Генассамблеи ООН Навроцкий выразил уверенность, что США и Польша в конечном итоге договорятся о создании постоянной базы американских войск. По его словам, решение является "лишь вопросом времени".

"Когда работы будут завершены американской администрацией и обоими правительствами, я думаю, что президент Трамп лично сможет принять участие в открытии "Форта Трамп", - заявил польский лидер.

Навроцкий рассчитывает, что строительство объекта удастся завершить до окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году.

Идея создания постоянной американской базы в Польше впервые была предложена еще в 2018 году тогдашним президентом Анджеем Дудой.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Варшава активизировала усилия по увеличению постоянного присутствия американских военных.

В последние дни Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Польшей и сообщил, что место расположения будущей базы может быть объявлено в ближайшее время. При этом окончательного решения о создании объекта пока нет.

По словам Навроцкого, сейчас необходимо решить ряд административных и финансовых вопросов.

"Мне трудно назвать конкретные даты, но я думаю, что этот вопрос точно подтвержден, потому что президент Трамп известен тем, что держит свое слово", - сказал он.

Сейчас в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих на ротационной основе. Навроцкий заявил, что Варшава также готова принять часть американских военных, которые могут быть выведены из Германии, если США решат сократить свое военное присутствие там.

Напомним, в сентябре Трамп заявил, что США и Польша добились "значительного прогресса" в вопросе создания базы и назвал возможное соглашение историческим шагом для американско-польского альянса.

При этом Польша сталкивается с растущей нагрузкой на государственные финансы из-за высоких расходов на оборону. В августе Варшава представила проект бюджета на 2027 год с дефицитом на уровне 7,1% ВВП.

Навроцкий, комментируя финансовые проблемы страны, заявил, что ситуация требует определенных шагов, но призвал не переоценивать риски для польской экономики.