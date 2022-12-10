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У Польщі мають намір змінити правила оплати автомобільних доріг: що нового

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Варшава, Субота 10 грудня 2022 15:49
У Польщі мають намір змінити правила оплати автомобільних доріг: що нового Фото: Польща може змінити правила оплати автомобільних доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд Польщі має намір змінити алгоритм стягування плати за дороги. Згідно з проектом постанови, вона стягуватиметься одним із двох способів – у вигляді передоплати, або періодичного платежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto-Swiat.

Такий самий порядок оплати платних доріг діє і в інших країнах Європейського Союзу, наприклад, у Німеччині, Австрії, Чехії та Словаччині.

Згідно з новою ухвалою, в режимі передоплати дорожній збір оплачуватиметься до початку використання національних доріг, або їхніх ділянок. Мінімальна сума – 20 злотих (4,27 євро), що дозволить розпочати використання національних доріг.

Сума першого поповнення рахунку визначається з урахуванням максимальної плати за користування платними ділянками автомагістралей А2 та А4 (9,90 злотих та 16,20 злотих). Крім того, в режимі періодичної оплати послуга оплачується після завершення поїздки.

Користувачі доріг загального користування зможуть оплачувати проїзд дорогами у режимі періодичної оплати після попереднього затвердження забезпечення електронним збирачем.

"Вказане положення також містить формулу розрахунку мінімальної суми застави. Термін у 45 днів, згідно з яким визначається мінімальний розмір застави, зумовлений тим, що користувач автомобільних доріг не рідше одного разу на місяць отримуватиме документ, що інформує про розмір електронної плати, що стягується за проїзд, а термін оплати буде вказано у вищезгаданому документі", - йдеться у тексті проекту Постанови.

Раніше ми писали, що у Державному департаменті США ухвалили рішення про продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

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