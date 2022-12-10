У Польщі мають намір змінити правила оплати автомобільних доріг: що нового
Уряд Польщі має намір змінити алгоритм стягування плати за дороги. Згідно з проектом постанови, вона стягуватиметься одним із двох способів – у вигляді передоплати, або періодичного платежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Auto-Swiat.
Такий самий порядок оплати платних доріг діє і в інших країнах Європейського Союзу, наприклад, у Німеччині, Австрії, Чехії та Словаччині.
Згідно з новою ухвалою, в режимі передоплати дорожній збір оплачуватиметься до початку використання національних доріг, або їхніх ділянок. Мінімальна сума – 20 злотих (4,27 євро), що дозволить розпочати використання національних доріг.
Сума першого поповнення рахунку визначається з урахуванням максимальної плати за користування платними ділянками автомагістралей А2 та А4 (9,90 злотих та 16,20 злотих). Крім того, в режимі періодичної оплати послуга оплачується після завершення поїздки.
Користувачі доріг загального користування зможуть оплачувати проїзд дорогами у режимі періодичної оплати після попереднього затвердження забезпечення електронним збирачем.
"Вказане положення також містить формулу розрахунку мінімальної суми застави. Термін у 45 днів, згідно з яким визначається мінімальний розмір застави, зумовлений тим, що користувач автомобільних доріг не рідше одного разу на місяць отримуватиме документ, що інформує про розмір електронної плати, що стягується за проїзд, а термін оплати буде вказано у вищезгаданому документі", - йдеться у тексті проекту Постанови.
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