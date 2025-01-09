В Польщі кандидат в президенти заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Туск відреагував

Опозиційний кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Прем'єр Дональд Туск засудив його заяву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) глави польського уряду.
Так, Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, політсила якого підтримує кандидатуру Кароля Навроцького на виборах, процитувавши його слова щодо членства України в НАТО та ЄС.
"Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" - написав польський прем'єр.
В ефірі Polsat News Навроцький, маючи на увазі Україну, заявив, що "держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів".
"Сьогодні я не бачу України ні в якій структурі. Ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Як президент я скажу їм, що наші зусилля хотіли б, щоб до нас ставилися як до партнерів з українського боку", - заявив він.
У Польщі вибори президента відбудуться 18 травня. Другий тур може пройти на початку червня, а саме в перший день літа, якщо це знадобиться.
Чинний президент Анджей Дуда не має права балотуватися на переобрання згідно з Конституцією Польщі, оскільки вже обіймав цю посаду максимум два терміни.
На данний момент на пост президента Польщі балотуються 11 кандидатів. Окрім Кароля Навроцького на президентське крісло претендує, зокрема, президент Варшави, кандидат на виборах 2020 року Рафал Тшасковський.
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