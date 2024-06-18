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У Польщі для іноземців ввели нову вимогу щодо водійських прав: чи стосуватиметься українців

Ілюстративне фото: у Польщі для іноземців ввели нову вимогу щодо водійських прав (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Польщі з понеділка, 17 червня, усі іноземці, які надають послуги з перевезення пасажирів, повинні будуть мати польські водійські права.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Польське радіо.

Як вказано у нових правилах, всі водії з країн, що не входять до Європейського Союзу або ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), повинні будуть складати теоретичний іспит з водіння у Польщі.

"Зміна правил покликана покращити безпеку і не дозволити водіям без польських прав водія заробляли на перевезенні людей. Водійські права, видані в Польщі, є в наших інформаційних базах. Тому поліція може легко дізнатися, чи має водій права", - заявив представник Бюро дорожнього руху Головної комендатури поліції Роберт Опас.

Водночас керуючий директор сервісу Free Now у Польщі Кшиштоф Урбан запевнив, що більшість іноземців не повинні складати додаткові іспити у Польщі.

Він зауважив, що більшість таксистів, які працюють у Польщі, - це особи з трьох країн: України, Білорусі та Грузії.

"Ці країни отримують польські права водія на основі їх заміни після підтвердження ", - пояснив він.

Однак для звернення за польськими правами водія потрібно провести в Польщі понад 185 днів. Внаслідок цього водіїв може виявитися менше, що може призвести до зростання цін для клієнтів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу біженцям з України. Нові умови наберуть чинності уже 1 липня.

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