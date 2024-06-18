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В Польше для иностранцев ввели новы правила по водительским правам: будет ли касаться украинцев

Иллюстративное фото: в Польше для иностранцев ввели новое требование к водительским правам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Польше с понедельника, 17 июня, все иностранцы, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны будут иметь польские водительские права.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Польское радио.

Как указано в новых правилах, все водители из стран, не входящих в Европейский Союз или ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), должны будут сдавать теоретический экзамен по вождению в Польше.

"Изменение правил призвано улучшить безопасность и не разрешить водителям без польских прав водителя зарабатывали на перевозке людей. Водительские права, выданные в Польше, есть в наших информационных базах. Поэтому полиция может легко узнать, имеет ли водитель права", - заявил представитель Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции Роберт Опас.

В то же время управляющий директор сервиса Free Now в Польше Кшиштоф Урбан заверил, что большинство иностранцев не должны сдавать дополнительные экзамены в Польше.

Он отметил, что большинство таксистов, работающих в Польше, – это лица из трех стран: Украины, Белоруссии и Грузии.

"Эти страны получают польские водительские права на основе их замены после подтверждения", - пояснил он.

Однако для обращения за польскими водительскими правами нужно провести в Польше более 185 дней. В результате водителей может оказаться меньше, что может привести к росту цен для клиентов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправку в закон о помощи беженцам из Украины. Новые условия вступят в силу уже 1 июля.

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