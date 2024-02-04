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У Польщі анонсували посилення контролю та активізацію перевірок на кордоні з Україною

Польща, Неділя 04 лютого 2024 12:34
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У Польщі анонсували посилення контролю та активізацію перевірок на кордоні з Україною Фото: міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Чеслав Секерський (wiadomosci onet pl)
Автор: Наталія Юрченко

В уряді Польщі анонсували посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче активізувати перевірки товарів, які їдуть з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у Twitter (X).

Глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика". Раніше він відвідав КПП "Корчова" на кордоні з Україною.

Секерський анонсує посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.

Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - написав він у Twitter (X).

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

6 січня польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Додамо, що 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але також запропонувала ввести "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС.

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